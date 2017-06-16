16 июня Минераловодская таможня отметила свой 28-й день рождения.

Фото: sktu.customs.ru ФТС Северо-Кавказское таможенное управление

Из небольшого поста, каким она была когда-то, таможня за прошедшие годы превратилась в важный таможенный орган в Северокавказском регионе, способный решать самые сложные задачи по защите экономических интересов страны. Сегодня в сфере деятельности Минераловодской таможни – территории Ставропольского края и четырех республик Северного Кавказа – КЧР, КБР, Республики Ингушетия и Чеченской Республики. Это делает Минераловодскую таможню уникальной среди таможенных органов России.

К празднованию было приурочено проведение первого этапа 22-го смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества. Минераловодские таможенники представили свои таланты в одиннадцати номинациях из двенадцати. Самое большое количество участников состязалось в номинации «сольный вокал». Одновременно с концертом проходила выставка, экспонатами которой стали самые разнообразные работы, выполненные руками таможенников, членов их семей, ветеранов службы. Это декоративно-прикладное творчество, живописные и графические работы, художественная фотография.