Состоялись матчи 1/8 финала 63-го розыгрыша кубка «Ставропольской правды», посвященного в этом году вековому юбилею нашей газеты.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Вот их довольно неожиданные результаты:

Софиевский» (Золотаревка) – «Электроавтоматика» (Ставрополь) – 1:6,

УОР-ДЮСШ – 2000 (Ставрополь) – «Свободный труд» (Новоселицкое) – 1:2,

«Ставропольагросоюз» (Ивановское) – УОР (Ставрополь) – 2:0,

«Искра» (Новоалександровск) – ФК «Дмитриевское» – 0:2,

«Строитель» (Русское) – «Колос-Калининское» (Покойное) – 1:3,

Гигант» (Сотниковское) – «Труженик» (Архангельское) – 1:5,

«ГМЗ» (Лермонтов) – «Спартак» (Буденновск) – 2:6,

«Олимпия» (Левокумское) – ФК «Зеленокумск» – 0:5.

Таким образом, 15 июля в четвертьфиналах встретятся: «Свободный труд» – «Электроавтоматика», «Ставропольагросоюз» – ФК «Дмитриевское», «Колос-Калининское» – «Труженик» , «Спартак» – ФК «Зеленокумск».