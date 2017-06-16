Международный конкурс видеоработ «Моя Родина», учрежденный в краевом центре в честь его 240-летия, назвал победителей из 50 участников, представивших города: Ставрополь, Чанджоу и Чжэньцзян. Наградили 15 лучших работ.

Фото: пресс-служба администрации

Несколько месяцев шел прием роликов от студентов. Основная цель конкурса – лучше узнать культуру других народов. От правил китайского чаепития до уникальных памятников и движения добровольцев Ставрополя.

Выявили победителей в трех номинациях среди работ китайской и ставропольской молодежи. Лучшие ролики в категории «Мой город» у Елизаветы Садовской из СКФУ с ее видео-фильмом «Сутки в Ставрополе», с ночными видами и прогулкой по цветущему городу, и у молодых людей Цай Юй и Хуангпу Цзяжань из университета Хохаи.

За правдиво и интересно отраженную реальность своих альма-матер в номинации «Мой университет» первое место присудили Анне Шрам за фильм «Северо-Кавказский федеральный университет» с панорамами со всех ракурсов и демонстрацией нового корпуса и Цай Юй за ролик «Мой университет», в который вместились абсолютно все грани студенческой жизни: вот счастливые студенты смеются на зеленых лужайках, вот гурьбой заходят в корпус, слушают лекции, занимаются в большом белом здании библиотеки с золотыми буквами, маршируют в белой форме на занятиях физкультуры, показаны и столовая, и общежитие, в кадр вступила сама автор.

Проект «Аромат чая» студента Ханьцин Лю из Технологического университета Чанджоу взял «золото» в номинации «Наши традиции». Четырехминутный ролик с красивыми видами зеленых чайных плантаций, девушкой с кукольным лицом, резными фигурными крышами и туманом хорошо передают атмосферу. А при просмотре кадров, где тонкая женская рука медленно насыпает чай из белоснежной чаши с помощью тонкой деревянной палочки, на ум сразу приходит знаменитое выражение про Восток...