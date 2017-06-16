В минувшую субботу центр Ставрополя стал особенно привлекателен для всех любителей искусства. С самого утра на бульваре генерала Ермолова можно было заметить активное движение: мелькали люди со странными символами на одежде, всюду носились грузчики с музыкальной аппаратурой, а уличные барабанщики устраивали творческий экспромт прямо на аллее. Так начинался фестиваль «Город мастеров».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ На фестивале свободного творчества «Город мастеров» в Ставрополе

Первыми свои посты заняли торговцы. Продавалось все: от мелкой бижутерии с игрушками до виниловых пластинок и усилителя для электрогитары. Ярмарка растянулась по всей центральной аллее, так что, гуляя по арт-базару, можно было мимоходом прикупить какое-нибудь украшение или сувенир. В первые часы мероприятия разогревали публику танцоры капоэйра, продемонстрировавшие гармоничное сочетание ритмичного танца и боевого искусства.

После них площадку заняли исполнители современных танцев: хип-хоп, R’n’B, брейк... В перерывах между номерами люди садились прямо на танцпол и слушали живое исполнение песен под гитару. Так, буря энергии танцев сменялась штилем приятных гитарных переборов и голосов подпевавших зрителей. Нельзя не сказать и о свершившемся на глазах у десятков людей романтическом событии: молодой человек сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

На другой стороне аллеи твердо закрепились художники. Портретисты рисовали всех желающих, в то время как пейзажисты переносили красками окрестности проспекта прямо на свои полотна. Выше свое место заняли музыканты.

А для любителей пораскинуть мозгами была организована площадка интеллектуального клуба, на котором проводилась игра «Что? Где? Когда?». Все желающие могли объединиться в команды и сразиться за звание самого умного. В качестве поощрения за эрудированность победители получали в подарок сладкую вату.

Ближе к вечеру все закончилось. Над проспектом Карла Маркса воцарилась тишина, но где-то в воздухе все еще витала атмосфера одного из самых удивительных праздников этого года.