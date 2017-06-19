На планерке председатель Думы СК Геннадий Ягубов традиционно предоставил слово председателям комитетов, которые рассказали о текущей работе и планах на ближайшую неделю.

Фото пресс-службы Думы СК Фото пресс-службы Думы СК Фото пресс-службы Думы СК

Краевые законодатели приняли участие в обсуждении закона о курортном сборе, которое состоялось в Совете Федерации. Есть две стороны проблемы. В нынешних экономических условиях, когда у людей не так много денег, к введению нового платежа следует подходить предельно аккуратно. Но ясно и другое, что дополнительные средства крайне важны для развития инфраструктуры городов-курортов. Геннадий Ягубов предложил профильному комитету провести расширенное совещание с приглашением всех заинтересованных сторон.

Комитета по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и СМИ под председательством Валентины Муравьёвой планирует рассмотреть вопрос состояния спортивных объектов края. Председатель комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Иван Богачёв озвучил информацию о подготовке, совместно с рядом федеральных структур, плана мероприятий по увеличению пропускной способности рек Ставрополья на случай паводка. Всего на эти цели необходимо более шести миллиардов рублей.

Геннадий Ягубов призвал коллег держать на особом контроле вопросы, связанные с помощью пострадавшим от паводка.