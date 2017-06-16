281, 2 миллиона рублей федеральных средств поступили на Ставрополье к 18 июня, что позволило продолжить выплачивать компенсации людям, серьезно пострадавшим от наводнения.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

До этого материальная помощь оказывалась из средств краевого бюджета, для чего графики работы ставропольских министерств финансов и труда, казначейских и банковских учреждений были изменены.

По 50 и 100 тысяч по состоянию на 12:00 18 июня получили 2055 человек из Минераловодского городского округа, Георгиевского, Буденновского и Кочубеевского районов.

11950 человек из Минераловодского городского округа, Андроповского, Грачевского, Советского, Шпаковского, Георгиевского, Кочубеевского, Петровского и Предгорного районов получили компенсации в размере десяти тысяч рублей.