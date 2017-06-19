Газопровод, который обеспечивает топливом дома в Ленинском районе Ставрополя, будут ремонтировать 21 июня. В связи с этим, без газа останутся жители этого района с восьми утра до пяти вечера. Придется потерпеть неудобства проживающим на улице Пономарева. Газоснабжение будет прекращено в домах: №187 Б, № 187 В, №83, №79, №80, №74. Ремонтные работы коснутся дома № 54 по улице Тельмана. Не смогут воспользоваться газом 21 июня жители домов №49, №51, №56 проезда Яблочного; домов №35, №38, №40, №42 улицы СТ Здоровье-1; домов под номерами: 81, 90, 102, 104, 104 А, 95, 97 Б, 95 улицы СТ Здоровье-2 и дома № 22 по улице Горной.

В пресс-службе АО «Ставропольгоргаз» предупреждают, что необходимо закрыть все газовые краны, а при возникновении неполадок звонить по тел.: 104 или 04.