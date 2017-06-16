Фото: пресс-служба Думы СК

На днях в Изобильненском районе в посёлке Рыздвяном 20 команд собрались поучаствовать в интеллектуальной игре «Экознатоки». Среди них газовики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго», студенты СтГАУ и представители Союза промышленников и предпринимателей Ставропольского края. Вел турнир игрок «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов, обладатель двух кубков «Хрустальной совы».

А член депутатской фракции «Единой России» в краевом парламенте Алексей Завгороднев вручил подарки, дипломы и медали победителям и призерам интеллектуальной игры «Экознатоки».