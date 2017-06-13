Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Около 150 жителей Карачаево-Черкесии закладывают сады интенсивного типа в Адыге-Хабльском районе республики на площади больше 200 га. Проект реализуется в рамках Госпрограммы социально-экономического развития СКФО. В 2018 закончат высадку деревьев и ожидают первый урожай. В 2019 планируют построить оптово-логистический центр для хранения плодово-овощной продукции, которым также смогут пользоваться жители КЧР.

Развитие садоводства в республике теперь будет с проходить с использованием современных технологий отрасли. Участвовать в проекте выгодно прежде всего самим жителям: они смогут приобретать российские саженцы и методики для личного использования, а также пользоваться мини-садами интенсивного типа. КЧР планирует стать конкурентоспособной в выращивании плодов и фруктов на российском рынке.