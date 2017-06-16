Совещание на тему признания дач пригодными для проживания провел Игорь Андрющенко в комитете Думы СК по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.

Фото: пресс-служба Дума СК

В совещании участвовали также депутаты Алексей Назаренко и Александр Сысоев, представители профильных министерств и ведомств, Ставропольского краевого суда, органов местного самоуправления.

Сегодня регистрация на дачах не разрешена. Однако, существуют в практике Конституционного суда РФ два прецедента с вынесением положительного решения о прописке в дачных строениях. Субъекты РФ могут сами решать признавать ли дачные строения пригодными для жилья. На Ставрополье соответствующий нормативный правовой акт не принят. Поэтому осуществить регистрацию на даче возможно только через суд.

Игорь Андрющенко отметил, что многие горожане, имея в собственности только дачу, не получают официальной регистрации. Пенсионеры, желающие оставить жилье детям и жить в загородном доме, не могут выписаться, так как они фактически станут бомжами.

По окончании совещания было решено заняться подготовкой нормативного акта, регулирующего порядок признания дачных строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания, и внести, при необходимости, корректировки в законодательство Ставрополья.