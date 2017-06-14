В преддверии Дня молодежи России в селе Александровском прошли традиционные районные соревнования «Веревочный курс», посвященные Году экологии в России и 240-летию создания Азово-Моздокской оборонительной линии.

Фото: архив Александровского района Фото: архив Александровского района Фото: архив Александровского района

В них участвовали школьники и учащиеся Александровского сельскохозяйственного колледжа. После линейки открытия состоялся флеш-моб – танец в исполнении всех участников и организаторов, после которого был дан сигнал к началу игры.

Ребята проходили различные станции, которые требовали физической силы, сообразительности, логического мышления и самое главное – командного духа. В нынешнем году соревнования проходили в новой экспериментальной форме: командам пришлось побороться за крепости: кто-то нападал, кто-то оборонялся. Игра шла в течение двух с половиной часов, после ее окончания ребята насладились вкусным обедом, приготовленным студентами сельскохозяйственного колледжа. А на линейке закрытия победившей команде средней школы № 16 был вручен «кубок» – глобус, как символ нашей планеты.