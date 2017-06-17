Губернатор поздравил сотрудников предприятия с этой датой.
Все эти годы завод разрабатывает и производит электрические соединители, необходимые в ракетно-космической отрасли, авиации, судо- и автомобилестроении и на предприятиях, которые применяют криогенные технологии.
Сегодня завод выпускает 2500 типокострукций, в прошлом году их закупили 896 предприятий России. Активно разрабатывается инновационная продукция, которая составляет от общего объема почти 10%.
По словам губернатора, в 108,8% объема промышленного производства Ставропольского края за четырехмесячный период внес свой вклад и «Атлант».