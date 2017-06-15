Столетие прошло со дня выступления Фёдора Шаляпина в 1917 году на веранде одного из живописных домов Кисловодска.

В память о знаменитом певце в рамках традиционного 27-го «Шаляпинского сезона» 20-23 июня пройдут музыкальные программы с участием солистов театров и филармоний со всей России.

Но это еще не всё. Начнет работать выставка «И грянул гром Шаляпина – Бориса…» Федор Шаляпин в роли Бориса Годунова». Представит ее народу генеральный директор, Президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Брызгалов.

Окончание «Шаляпинского сезона» отметят концертом.