На Ставрополье стартовал купальный сезон. В этом году в крае к эксплуатации допущено 40 пляжных зон. О том, какие меры безопасности предпринимаются при организации летнего отдыха рассказали представители МЧС, ПАСС СК и других ведомств на встрече с журналистами.

Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: пресс-служба ПАСС СК Фото: пресс-служба ПАСС СК

Даже несмотря на неустойчивую погоду, взрослые, и, конечно, дети потянулись к водоемам. Как следствие, две трагедии на воде, которые случились 6 и 13 июня в Ставрополе и поселке Новоизобильном. Тела погибших были подняты со дна тех водоемов, где купаться запрещено. Дети находились без контроля взрослых.

О том, как в крае организуется безопасность летнего времяпрепровождения для школьников и дошколят рассказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей министерства образования и молодежной политики края Ольга Пикалова: «В течение года в образовательных учреждениях проходят уроки, посвященные детской безопасности. Их проводят спасатели, полиция, специалисты других ведомств. Наша цель – дать детям как можно больше информации о том, что представляет собой опасность в реальной жизни и научить действовать в экстремальной ситуации. Проводится работа и с родителями».

В этом году в крае к эксплуатации допущено 40 пляжных зон. Здесь убран мусор, прошла обработка от клещей, водолазы ПАСС СК провели очистку акваторий, выставили спасательные посты и проверили индивидуальные средства спасения (круги и спасательные жилеты).

– Наша служба уже заступила на регулярное дежурство на озере Ессентуков, Новопятигорском озере и городском озере в Георгиевске. Помимо этого в местах неорганизованного отдыха, где происходит подавляющее большинство несчастных случаев, мы приступили к выставлению временных спасательных постов. Это озеро Волчьи ворота Новоселицкого района, слияние рек Кубань и Большой Зеленчук в Невинномысске, «дикий пляж» на Новотроицком водохранилище, – рассказал первый заместитель начальника филиала ПАСС СК – Аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаил Кривенко. – На других пляжах, допущенных к эксплуатации, водопользователи также обязаны выставить спасательные посты. Там будут работать матросы-спасатели или же аварийно-спасательные формирования.

По словам замначальника отдела безопасности на воде ГУ МЧС России по СК Игоря Придня, в крае 180 человек готовы к поиску и спасению людей, терпящих бедствие на воде, 24 единицы техники, 42 плавсредства. Дополнительно в купальном сезоне планируется задействовать общественные организации РОССОЮЗСПАС и ВОСВОД, а также матросов-спасателей на ведомственных зонах отдыха.