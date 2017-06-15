Не так давно в Думе края был заслушан отчет о деятельности полиции. Как прозвучало, общее число зарегистрированных преступлений за год у нас сократилось на пять процентов. О том, какие решения депутатского корпуса этому способствовали, и многом другом мы говорим с председателем думского комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрием Гонтарем.

Фото: из архива газеты «СП» Юрий Гонтарь

– Юрий Афанасьевич, что уже сделано и что планируется предпринять на законодательном уровне, чтобы наметившаяся динамика по снижению уровня преступности сохранилась?

– Одной из наиболее эффективных мер, направленных на обеспечение правопорядка, можно назвать принятый в 2013 году краевой Думой края Закон «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае». В соответствии с ним в крае на постоянной, подчеркну, возмездной основе действует казачья дружина Ставропольского окружного казачьего общества, которая совместно с органами полиции занимается охраной общественного порядка. В 2016 году на эти цели из краевого бюджета направлено более 52 миллионов рублей. Аналогичные ассигнования предусмотрены и на 2017 год.

Штатная численность дружины насчитывает 178 казаков, которые участвуют в обеспечении правопорядка на территории города Ставрополя и 11 муниципальных районов края: Андроповского, Апанасенковского, Арзгирского, Кировского, Кочубеевского, Курского, Левокумского, Нефтекумского, Новоалександровского, Предгорного, Степновского. Ежедневно на дежурство заступают 60 казаков.

Только за прошлый год с их участием раскрыто 89 преступлений, задержано 15 лиц, находящихся в федеральном розыске, выявлено 5118 административных правонарушений. А всего за четыре года раскрыто 228 преступлений, задержано 50 лиц, находящихся в федеральном розыске, выявлено 16957 административных правонарушений.

Но самое главное, что люди – жители тех районов, где несут службу казаки, – одобряют законодательное решение Думы края.

Вместе с тем мы ввели дополнительные ограничения для членов казачьих дружин. Это должны быть казаки с положительной репутацией, физически и психически здоровые.

А в мае этого года в соответствии с федеральным законодательством внесены дополнительные поправки в краевой закон, разрешающие казакам-дружинникам применять в случае необходимости физическую силу. Дружинники не должны выступать только в роли статистов или свидетелей, согласитесь, у них должна быть возможность реально пресекать правонарушения. Теперь такие права у них есть.

В 2017 году выделено дополнительное финансирование окружной казачьей дружине, чтобы увеличить ее еще на 48 человек. Это позволит расширить территорию влияния. В ближайшее время казачьи патрули появятся в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Минеральных Водах, а позже в Невинномысске и Буденновске. Расширение географии будет продолжено. Планируется создание губернаторской казачьей сотни для выполнения представительских и иных функций. Свой дом мы должны оберегать сами!

Обсуждаем в настоящее время необходимость формирования в крае конных казачьих патрулей. Предполагаем, что такие подразделения будут патрулировать курортные зоны. Это прежде всего окрестности горы Машук в Пятигорске, а также Национальный курортный парк Кисловодска. Вполне вероятно их появление и в Ставрополе.

Безусловно, главенствующая роль в снижении преступности принадлежит полиции и правоохранительным структурам. А казачество призвано помочь в этой работе.

– За последние 6 лет в крае втрое выросло число преступлений, совершенных в алкогольном опьянении. Как, на ваш взгляд, бороться с этой бедой?

– По статистике, на сегодняшний день каждое четвертое преступление в крае совершается в состоянии алкогольного опьянения. И если в 2011 году, когда вытрезвители еще работали, на Ставрополье было совершено 1834 «пьяных» преступления, то в 2016-м – 4588, в два с лишним раза больше. Если считать с момента закрытия вышеназванных медицинских учреждений, за последние пять лет число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло существенно.

Проблема назрела: необходимо вернуть систему вытрезвителей, упраздненную в 2011 году по всей стране. Тогда аргументировали так: функции вытрезвителей могут взять на себя учреждения здравоохранения. Со временем стало очевидно, что больницы не в состоянии справиться с этой задачей. Пьяные представляют угрозу для медицинского персонала и больных. Случаи причинения побоев медсестрам и врачам участились. И не только в нашем крае. Это явление уже стало новостной рубрикой по всей стране.

Убежден, решать эту проблему нужно на федеральном уровне, а не в каждом регионе по-своему. Одним из инициаторов возвращения медвытрезвителей выступила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее мнению, такие учреждения не должны входить в систему здравоохранения, а их услуги должны быть платными. Опросы общественного мнения показывают, что за возврат вытрезвителей голосуют 80 процентов россиян.

В апреле 2017 года в Государственной Думе Российской Федерации разработан соответствующий федеральный закон, который предусматривает создание организации социального обслуживания по выведению из состояния алкогольной и наркотической интоксикации. Недавно, 5 июня, наш комитет проанализировал федеральные предложения. Мнение однозначное: меры принимать, безусловно, надо. Возможно, этим должны заняться социально ориентированные некоммерческие организации. Но их финансирование не должно осуществляться из бюджета края!

– По всей стране говорят о проблеме детских суицидов и так называемых «группах смерти», провоцирующих подростков на самоубийства через социальные сети. Насколько эта тема актуальна для Ставрополья? Какие пробелы в законодательстве, на ваш взгляд, мешают оперативно пресекать деятельность таких виртуальных подстрекателей? Есть ли возможность на краевом уровне как-то способствовать решению этой проблемы?

– Это веяние не обошло Ставропольский край. В 2015 году покончили жизнь самоубийством 12 несовершеннолетних. В 2016 году – 7. Совершено 16 попыток, которые удалось предотвратить. В этом году уже зафиксировано 3 факта суицида подростков и 8 предотвращенных попыток.

Это страшная трагедия для семей! И, на мой взгляд, прежде всего родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей, и не стоит перекладывать обязанности на школу. Ребенок, который не найдет решения своих трудностей в семье, будет искать подсказки в другом месте… Надо помнить, что для подростков любая проблема может показаться непреодолимой. Именно в такие моменты они становятся уязвимыми для тех, кто создает «группы смерти».

19 апреля Государственной Думой приняты в первом чтении проекты нескольких федеральных законов, направленных на оперативное реагирование и блокирование интернет-ресурсов такого рода, принятие дополнительных статей УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за склонение к самоубийству или содействие суициду. Такое преступление, на мой взгляд, должно приравниваться к посягательству на преднамеренное убийство.

Только жесткая статья Уголовного кодекса остановит этих омерзительных людей. Одновременно предлагается установить более серьезную ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения, систематического унижения, если действия совершаются в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, беспомощного лица, двух и более лиц.

Ведь сегодня трудно привлечь к уголовной ответственности дядей, которые издеваются над беременной женщиной или бьют ребенка, который потом выбрасывается из окна. 6 – 8 лет лишения свободы – такие сроки наказания предлагаются вышеназванными законопроектами. Справедливо? Не уверен, ведь речь идет о гибели детей! И по сложившейся практике отбывания наказания 6-8 лет могут превратиться в 3-4 года. Выражаясь языком заключенных, УДО по «половинке». Эта статья, на мой взгляд, не должна предполагать сокращение сроков и амнистии. И должна быть более жесткой!

– Еще одна острая тема – безопасность на дорогах и снижение числа ДТП с погибшими и пострадавшими. Что для этого могут сделать краевые законодатели?

– В 2016 году, к сожалению, в крае увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий на 1,03 процента. Возросло также число ДТП с участием детей: погибли 15 и ранены 355 несовершеннолетних. Что я могу сказать об этом. В крае действует государственная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения». В ее рамках на реализацию мероприятий по укреплению дорожного хозяйства и обеспечение безопасности движения в 2017 году предусмотрено почти 4 млрд рублей, что на 31 процент больше, чем в прошлом году. И в последующие годы эта практика будет сохранена.

Особое беспокойство у законодателей вызывают водители, злостные нарушители ПДД, многократно привлекавшиеся к административной ответственности. В качестве примера приведу несколько вызывающих случаев за прошлый год. В мае 2016 года на подъезде к городу Ставрополю водитель допустил наезд на дерево, в результате чего сам скончался, а три его пассажира были тяжело ранены. Когда полиция начала разбираться, оказалось, что виновник ДТП, имея стаж вождения всего полтора года, только в прошлом году семь раз привлекался к административной ответственности. Ни один штраф им оплачен не был. Зафиксирован и факт, когда виновник аварии за предшествующие два года привлекался к административной ответственности аж 41 раз – штраф оплачен только единожды.

Федеральный законодатель, ежегодно ужесточая наказание, на наш взгляд, не выделил в особый ряд такого рода случаи, когда на нарушителя многократно выписываются штрафы, а тот никак не реагирует. Этот законодательный пробел необходимо ликвидировать. Наш комитет подготовил совместно с ГУ МВД России по Ставропольскому краю законодательную инициативу по внесению изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, ужесточающих ответственность для злостных нарушителей ПДД. Суть предложений заключается в том, чтобы рассматривать случаи неоднократной неуплаты штрафов не по месту жительства, а по месту выявления. Нарушитель сразу будет доставляться в суд для рассмотрения дела по существу с наказанием в виде ареста до 15 суток. И игнорировать такое наказание уже не получится.

– Несколько лет назад в крае был принят закон «о тишине», и, наверное, уже можно подвести некоторый промежуточный итог. Есть ли трудности с исполнением этого закона, что делается, чтобы их устранить?

– Дело в том, что с июля 2014 года сотрудники полиции перестали составлять протоколы по фактам нарушения тишины и покоя граждан, поскольку в связи с изменениями в федеральном законодательстве теперь необходимо заключить соответствующее соглашение с МВД России. Пока такие соглашения заключены лишь в двух субъектах Российской Федерации – в Оренбургской области и Республике Татарстан.

Думаю, мы также выберем этот путь. Закон «о тишине» актуален, эффективен и одобрен населением края. Так, например, по фактам нарушения тишины, покоя граждан и общественного порядка в 2013 году, когда полиция имела возможность заниматься этим вопросом, было составлено 5540 протоколов, а в 2015 году – только 790.

Дума Ставропольского края уже обратилась к начальнику краевого полицейского главка А. Олдаку с настоятельной просьбой и предложением достигнуть такого соглашения с МВД России. И правительство, и Дума края в настоящее время занимаются этим вопросом.

– Насколько эффективным оказался принятый в крае закон о противодействии коррупции? Будет ли он совершенствоваться?

– В рамках этого закона в январе утверждена краевая программа по противодействию коррупции на 2017 – 2020 годы. Если говорить о конкретике, то в нашем крае в 2016 году были выявлены факты получения взяток на общую сумму 8,5 миллиона рублей. Предварительно установленная сумма материального ущерба по возбужденным уголовным делам коррупционной направленности составила более 87 миллионов рублей. Для сравнения, в 2015-м этот показатель равнялся 44,9 миллиона рублей.

За прошлый год в суд направлены уголовные дела по 142 преступлениям, связанным со взяточничеством, в том числе в крупном и особо крупном размере – 15. По коррупционным статьям на территории края в прошлом году было привлечено 17 федеральных чиновников, 4 краевых, 17 муниципальных.

Выскажу свое личное наблюдение и субъективное суждение. Коррупционеров ловят и сажают все больше, а их последователей это не останавливает. Думаю, что зло надо не только строже наказывать, но и упреждать, учитывая моральный облик при назначениях на ответственные должности. Если приворовывал ранее, то, получив повышение, будет это делать «по-взрослому». В связи с этим необходимо подумать о дальнейшем совершенствовании краевого законодательства. Контролировать необходимо не только доходы, но и расходы… В Думе края в настоящее время рабочая группа готовит предложения по внесению изменений в Закон «О противодействии коррупции в Ставропольском крае». Цель – минимизация лазеек для коррупционеров.

– Острой для края остается проблема миграции. Есть опасения, что культурный и демографический облик наших городов-курортов скоро непоправимо изменится.

– Тема эта поднимается с 1994 года, когда началось формирование регионального законодательства. Понятно, что нельзя сохранить курорт, если не ограничить внешнюю миграцию!

Еще в советское время действовало Постановление Совмина СССР «Об ограничении прописки граждан в городах Кавказских Минеральных Вод и прилегающих к ним населенных пунктах». Желающих поселиться на КМВ всегда было достаточно. С тех пор изменился главным образом возрастной состав переселенцев. Если раньше сюда стремились приехать в основном пенсионеры, например военные отставники с семьями, то в последние семь-десять лет отмечен значительный приток трудоспособного и активного населения, которое нуждается в рабочих местах, социальном обеспечении, детских садах, школах, услугах системы здравоохранения. Повышенная нагрузка на инфраструктуру входит в противоречие с курортной спецификой. Нельзя об этом забывать. В то же время Конституция РФ гарантирует гражданам право свободного передвижения по стране и выбора места жительства. И ограничено это право может быть только федеральным законом. Полагаю, что с принятием серьезных программ по развитию КМВ этот вопрос также будет рассмотрен. Губернатор края Владимир Владимиров недавно, говоря о Стратегии развития края до 2030 года, озвучил исключительно важную по значимости мысль – довести население края до трех миллионов человек. Но без учета внешней миграции. Для курортного региона это самый лучший сценарий. Это не значит, что всем нужно запретить селиться на КМВ. Однако регулировать этот процесс необходимо.

– Юрий Афанасьевич, в нашем многонациональном, многоконфессиональном регионе сохраняется опасность проявлений терроризма и экстремизма. Что делается для того, чтобы свести эту опасность к нулю?

– К нулю такую опасность свести невозможно. Минимизировать? Да! Нельзя не заметить, что в крае ведется очень большая работа по предотвращению проявлений терроризма и экстремизма. Поэтому, слава Богу, у нас относительно спокойно, но напряженность сохраняется.

В 2016 году на сайтах антитеррористической комиссии краевого правительства, муниципальных антитеррористических комиссий, а также в социальных сетях и региональных блогах размещено более 3 тысяч материалов по вопросам формирования общегражданской идентичности, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма. В Ставрополе с 2014 года реализуется проект «Ставропольский Дом дружбы», который объединил все национально-культурные и религиозные организации города. Возвращается дух добрососедства и доверительных отношений.

Все, кто пытается сеять вражду между нациями, – это опасные недруги. Знаю лично практически всех руководителей этнических диаспор края и с удовлетворением отмечаю их вклад в обеспечение мира и согласия. Со страниц «Ставропольской правды» хочу им всем сказать спасибо. Коренное население края всегда благодарно тем, кому дороги мир и согласие.

Особое внимание следует уделить молодежи. Именно в этой среде легче всего посеять зерна опасных настроений. Думой края планируется разработка краевых законов «О профилактике правонарушений среди молодежи в Ставропольском крае» и «О профилактике незаконной миссионерской деятельности и религиозного экстремизма». Эти нормативные акты помогут предотвратить вовлечение молодежи в экстремистскую и иную противозаконную деятельность.