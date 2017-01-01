В Ставрополе в связи с реконструкцией водопровода временно перекроют участок Серова – от переулка Степного до улицы Краснофлотской. Движение транспорта будет временно приостановлено с восьми часов утра 18 июня до шести вечера 26 июня, рассказали в администрации города.

Объехать участок можно по улицам Доваторцев, Тельмана, Шпаковской, 8 Марта и Краснофлотской. Муниципальный транспорт №№ 3м, 17м, 30м и 47м, направлясь по улице Доваторцев (от улицы Шпаковской в сторону улицы Серова) будет двигаться по улицам Доваторцев, 8 Марта, Л. Толстого, а затем далее по своим маршрутам.