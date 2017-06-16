Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе с обратившимися к губернатору собственниками многоквартирного дома провели встречу представители администрация Ленинского района. Во встрече приняли участие также Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору и управляющая компания «ЖЭУ-15».

У собственников многоэтажки на улице Чехова, 37 претензии к управляющей компании по ее неудовлетворительной работе. Нарушения подтверждены после проверки. И хотя директор управляющей компании ссылался на задолженность собственников и перечислил работы, которые проводились за год, позиция администрации жесткая – свои обязанности управляющие компании должны выполнять, и никак иначе. Тем более, что собираемость у многоэтажки хорошая – 80%, сообщают в пресс-службе администрации города.