Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске в ходе предметного разговора обсудили грядущее строительство путепровода Фото: пресс-служба администрации Невинномысска В Невинномысске в ходе предметного разговора обсудили грядущее строительство путепровода

В Невинномысске под председательством министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК И. Васильева состоялось совещание, посвященное строительству в городе путепровода над железной дорогой. В состоявшемся предметном разговоре приняли участие мэр Невинномысска М. Миненков, представители ОАО «РЖД», различных энергоснабжающих организаций.

Напомним, путепровод свяжет две части города, разделенные железнодорожными путями. Это будет мощное сооружение протяженностью порядка 300 метров, с двумя полосами движения в обе стороны и соответствующей развязкой. Уже завершены изыскательские работы и началась стадия проектирования. Как сообщили в администрации Невинномысска, разработка проектно-сметной документации финансируется холдингом «ЕвроХим». В городе химиков расположено одно из предприятий компании – «Невинномысский Азот».

На месте будущего строительства предстоит перенести множество коммуникаций, в том числе энергетических. Здесь же расположены различные опоры, объездные пути. Следовательно, все предстоящие действия должны быть согласованы с ответственными службами и ведомствами. В этой работе придется задействовать не менее семи различных инстанций.