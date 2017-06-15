Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СК

В Апанасенковском районе прошло пожарно-тактическое учение по тушению разлива нефти. По легенде, из-за несанкционированной врезки нарушилась целостность трубы магистрального нефтепровода, разлилась нефть и вспыхнул пожар на площади 200 квадратных метров. Цель учения – отработать организацию взаимодействия между сотрудниками объекта и МЧС, а также практические навыки при тушении пожара и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Не прошло и получаса после сообщения о ЧП, как прибывшие на место происшествия специалисты МЧС Ставропольского края и противопожарной и аварийно-спасательной службы края с помощью пенной атаки справились с задачей. Всего в учении приняли участие более сотни человек с применением 50 единиц техники.