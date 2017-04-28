Отечественные власти продолжают держать ранее взятый курс на гуманизацию уголовного законодательства.

Роман Савичев

В частности, недавние поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы позволяют судам назначать отсрочку прямо на этапе вынесения приговора. Тем самым осужденные, которые в силу определенных обстоятельств могут отложить на некоторое время свое пребывание в тюрьме, избавляются от чисто формальных процедур. Подробнее от этом мы попросили рассказать Романа САВИЧЕВА, руководителя ОАО «Юридическое агентство «СРВ», признанного в профессиональном сообществе одним из крупнейших в России.

– Действительно, теперь осужденный, который заслужил благосклонность Фемиды в виде отсрочки, сможет попасть домой гораздо быстрее, – отмечает Р. Савичев. – Новым законом довольно серьезно откорректирована эта процедура. Если раньше решение об отсрочке принималось на стадии исполнения приговора, то отныне добрую весть человек может не только услышать сразу в зале суда, но и отправиться оттуда домой.

Хотя актуально это не для многих, но имеет большое социальное значение. Тем самым государство демонстрирует усиление заботы о детях и синхронизирует некоторые нормы семейного и уголовного законодательства. Поясню, что реальное отбывание наказания может быть отодвинуто для беременных женщин, а также отцов-одиночек и женщин, имеющих детей младше 14 лет. Они получают свободу до того времени, как ребенку исполнится четырнадцать. Ранее и речи не могло идти, чтобы отсрочка людям с этим статусом назначалась автоматически. Сначала должен был вступить в силу обвинительный приговор. И только потом осужденный мог ходатайствовать о том, чтобы отправиться в колонию позже. Теперь же его участь сразу может быть смягчена судом, когда есть для этого основания.

Что представляет собой отсрочка? Осужденный человек возвращается домой, но живет в рамках некоторых ограничений, игнорировать которые нежелательно. В частности, он обязательно находится под надзором уголовно-исполнительной инспекции. Если женщина уклоняется от своих прямых обязанностей в отношении ребенка, то инспектор ФСИН имеет право вынести ей письменное предупреждение. А в том случае, если будет установлено, что женщина является хорошей матерью и законопослушным человеком, то у нее довольно много шансов впоследствии вообще избежать заключения. И напротив, при совершении еще одного преступления о преференциях можно забыть – человек сразу отправится за решетку.

В целом я согласен с той точкой зрения, что отсрочка на этапе вынесения приговора для тех же беременных женщин – это логичный шаг, который чисто процедурно давно напрашивался. По большому счету, возникала правовая коллизия: человек, имеющий право на отсрочку, все равно, хоть и ненадолго, заключался под стражу. Более того, за это время ситуация могла получить логичное развитие, однако по факту далеко не во всех местах лишения свободы в России есть специальные помещения для детей осужденных женщин.

Если же смотреть шире, то, согласитесь, это в принципе определит судьбу многих детей. Если, конечно, их матери разумно воспользуются выпавшим им шансом и не пойдут по наклонной. Ведь на деле государству важнее не увеличивать количество осужденных, а создавать условия для нормального воспитания подрастающего поколения, в том числе родителями, оказавшимися в непростой жизненной ситуации.

Что касается какой-то угрозы общественной безопасности, то тут вряд ли стоит об этом говорить. Напомню, что на смягчение в виде отсрочки не могут рассчитывать те, кто лишен свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет. Кроме того, изменения в законодательстве не касаются тех, кто совершил преступления террористической направленности.

Хотя для более полноценного анализа последствий очередного смягчения уголовного законодательства нужно некоторое время. Много зависит от того, как сложится практика применения новеллы и насколько охотно суды будут принимать решения по вопросу отсрочки. Ведь как бы то ни было, отпускать сразу они никого не обязаны: в статье 82 УК РФ говорится, что суд может предоставить отсрочку. При этом общее правило остается прежним: беременность представляет собой смягчающее обстоятельство, Фемида обязана его учесть, но автоматически это не освобождает от наказания осужденную.

Кстати, в ближайшее время, возможно, стоит ожидать еще некоторых аналогичных изменений в Уголовный кодекс. Были озвучены депутатские предложения позволить женщинам четыре раза в год покидать тюремные камеры на какое-то небольшое время, чтобы встретиться с детьми. Среди прочего предлагалось, чтобы четыре отпуска в год по 15 суток имели те, у кого есть дети до 14 лет.