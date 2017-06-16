Отчет о своей работе за прошлый год представил комитет по делам гражданской обороны и ЧС Ставрополя на заседании администрации города.

Служба спасения «112»

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) с новым программным обеспечением системы вызова экстренных оперативных служб приняла полмиллиона звонков, выполнила 20 000 заявок и победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования».

А ставропольская «Служба спасения» признана лучшей аварийно-спасательной службой края. Она исправно выполняла свой долг в течение года: 4 000 выездов на ЧС, постоянное обеспечение безопасности во время массового скопления людей, ни одного несчастного случая на Комсомольском озере.

В рамках программы «Безопасный город» в Ставрополе работают 1462 видеокамеры на 203 объектах, сообщают в пресс-службе администрации города.