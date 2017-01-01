Фото: из архива газеты «СП»

Возведение и ремонт социальных объектов в Ставрополе были задачами первостепенной важности в 2016 году для комитета градостроительства, сообщают в пресс-службе администрации города. Итогом стало открытие трех детских садов, двух школ, ремонт 17 образовательных учреждений. Также в 2016 году закончены два долгостроя, облагорожено 8 скверов. Эти цифры прозвучали в отчете комитета на заседании администрации Ставрополя.

Краевой центр постепенно очищают от кричащей наружной рекламы (за год сняты 592 рекламные конструкции), приводят в порядок «красные» линии, избавляются от незаконных киосков и павильнов.

Комитет готовил и теперь сопровождает проекты по строительству ФОК с ледовым катком, музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история», школы, ремонта 53 квартала.

Для дальнейшего развития планируется увеличить границы краевого центра.