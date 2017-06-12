На городском озере Невинномысска прошли лично-командные соревнования по судомодельному спорту (Кубок ДОСААФ).

Фото с форума Ставропольских моделистов Фото с форума Ставропольских моделистов

Состязание в классах скоростных моделей были организованы региональными отделениями ДОСААФ России и Федерации судомодельного спорта.

Соревнования собрали спортсменов из разных городов Ставрополья (Невинномысск, Михайловск, Кисловодск, Ипатово, Ессентуки, Железноводск) и из соседних регионов: городов Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.

На стартах было представлено 30 моделей различных классов. По итогам командного зачета третье место заняла сборная Центра дополнительного образования города Ипатово. На один шаг от победы оказались спортсмены СТК «Альбатрос» отделения ДОСААФ Шпаковского района. А победила команда из города Ейска (Краснодарский край). Ее спортсмены заслуженно получили главный приз – кубок ДОСААФ.