Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

В СКФУ побывали с рабочим визитом руководитель представительства организации ООО «РАКУС-2» в ЮАР Кум Протус Дзе и сотрудники отдела образования мэрии штата Мпумаланга Южно-Африканской Республики Фрэнсис Ванита, Мойен Люси Хлоани, Мхауле Регина. Делегация из ЮАР приехала познакомится с образовательными программами, которые практикует СКФУ.

Третий секретарь политического отдела посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Бендер Гюнтери и советник политического отдела посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Даламба Тандо уже приезжали этой весной в университет, чтобы собственными глазами увидеть условия, в которых живут и обучаются иностранные студенты. Тогда велись переговоры об увеличении потока студентов, направляемых в СКФУ из ЮАР и обмене опытом с южно-африканскими вузами.

Новоприбывшим гостям продемонстрировали реализацию образовательных программ и уникальное оборудование для обучения в институтах: живых систем, информационных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики, электроники и нанотехнологий и строительства, транспорта и машиностроения. Делегацию заинтересовали билингвальные программы, изучение русского языка на подготовительных курсах.

Также работники образования и Кум Протус Дзе поговорили со студентами из ЮАР и убедились, что молодые люди довольны получаемым образованием и чувствуют себя комфортно, рассказали в пресс-службе СКФУ.