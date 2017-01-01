Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Медицина

Работников здравоохранения поздравляет с профессиональным праздником губернатор Владимир Владимиров. «Ваш труд имеет особое значение, – отмечает глава края. – Из года в год, изо дня в день вы помогаете защищать здоровье, спасаете жизни людей. Тем самым вносите огромный вклад в благополучие Ставрополья, всей нашей страны, каждой семьи и каждого человека.

В нашем крае растут важнейшие демографические показатели, увеличивается средняя ожидаемая продолжительность жизни. Основа для этих результатов создается в том числе вашими знаниями и профессионализмом, вниманием и заботой, которые вы уделяете тем, кто обращается к вам за помощью. Уверен, что эти качества и впредь будут отличать ставропольских медиков. Спасибо вам за служение людям, за преданность избранному делу. Отдельные слова благодарности медработникам, которые пришли на помощь землякам в территориях, пострадавших в этом году от паводка».

От имени депутатов Думы края к медикам обращается председатель Думы СК Геннадий Ягубов: «Медицинский работник – это больше, чем профессия, это призвание. Вы посвятили себя самому благородному делу – заботе о жизни и здоровье человека. В трудные минуты вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается. Именно поэтому труд медика особенно уважаем. Он требует большой отдачи сил и эмоционального напряжения, сострадания и доброты, высокого профессионализма и ответственности. Спасибо вам за ежедневный кропотливый труд и любовь к профессии. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Желаю успехов в благородном деле по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего края!».