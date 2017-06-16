Вердиктом коллегии присяжных заседателей Евгений Алексеев и Виталий Гоношилов признаны виновными в совершении разбойного нападения и грабежа.

В зале суда

Алексеев также признан виновным в убийстве и применении насилия в отношении сотрудника полиции. 8 марта прошлого года неоднократно судимый Алексеев пришел к знакомой – жительнице Пятигорска и попросил занять ему денег и увидел на пожилой женщине золотые украшения. Он рассказал об этом Геношилову и еще одному человеку (его следствие не установило). Криминальная троица через полчаса ворвалась в квартиру к пенсионерке, мужчины повалили ее на пол, связали руки и ноги скотчем и, забрав цепочку и сережки, скрылись.

Через десять дней подельники пьянствовали и решили совершить нападение на домовладение знакомой семьи. Ночью отправились на дело. Гоношилов остался на улице «на стреме», а вооруженный ножом Алексеев прошел в комнату. На пороге дома он столкнулся со своим другом, хозяином дома и попросил у него стакан воды. А вместо благодарности нанес ему удары ножом. Мужчина скончался на месте. Алексеев и Гоношилов вскрыли металлический сейф в одной из комнат, из которого похитили золотые изделия и деньги на сумму около 250 тысяч рублей.

Алексеев в эту же ночь уехал в Минеральные Воды, однако спустя три дня был задержан в Пятигорске. При задержании он активно сопротивлялся, наставив на сотрудника полиции травматический пистолет. Когда страж правопорядка выбил оружие у него из рук, злодей выхватил из куртки нож и ранил полицейского в шею. Приговором Ставропольского краевого суда Е. Алексееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 305 тысяч рублей с ограничением свободы на 2 года, В. Гоношилову – в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 305 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, рассказали в пресс-службе прокуратуры края.