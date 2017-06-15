Специалисты газораспределительных организаций, входящих в структуру АО «Газпром газораспределение Ставрополь», завершили работы по восстановлению газоснабжения потребителей 8 населенных пунктов Грачевского и Георгиевского районов, а также в Минеральных Водах.

В результате продолжительных ливневых дождей, в зоне потопления оказались газопроводы, снабжающие природным газом 2511 домовладений. В целях безопасности на время прохождения паводка газоснабжение потребителей было частично приостановлено.

«Как только уровень воды в реках нормализовался, мы приступили к восстановительным работам. Для оперативного подключения потребителей были привлечены более 100 специалистов, задействовано 15 единиц спецтехники. На данный момент газоснабжение населенных пунктов, пострадавших от стихии, полностью восстановлено», – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Алексей Александров.

Справка:

С 24 мая 2017 года в Ставропольском крае из-за подтоплений населенных пунктов введен режим ЧС. В результате проливных дождей уровень воды в реках Кума, Подкумок и Калаус поднялся почти в два раза. В эпицентре стихии оказались Грачевский и Георгиевский районы, Минераловодский городской округ.

Сотрудники «Грачевскрайгаз», «Георгиевскмежрайгаз» и «Минераловодской газовой компании» (дочерние компании АО «Газпром газораспределение Ставрополь», обслуживающие потребителей на указанной территории) были переведены в режим работы при чрезвычайной ситуации.

В зоне паводков был обеспечен ежедневный контроль за состоянием газопроводов и надземных переходов (организован обход трасс, замеры уровня воды, строительство дополнительных опорных пунктов, круглосуточное дежурство и пр.). Аварий и инцидентов на газораспределительных сетях Ставропольского края по причине прохождения паводков не произошло.