Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

В честь грядущего Международного дня борьбы с наркоманией, который отмечается 26 июня, полицейские из ГУ МВД России по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, провели показательные выступления для кадетов, воспитателей и представителей медицинских учреждений. Сотрудники центра кинологической службы показали юношам, как на деле выглядит общий курс дрессировки служебных собак. Сотрудники Управления по контролю и оборотом наркотиков провели профилактическую беседу о вреде наркотиков, а также напомнили об уголовном наказании за их незаконное распространение.