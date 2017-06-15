А вы заметили, что на улицах городов стало чего-то не хватать? Заметили. Конечно, заметили! Бывало ведь, на остановке в ожидании общественного транспорта от нечего делать подойдешь к киоску «Союзпечати», поглазеешь на печатную продукцию, почтовые марки, канцелярские товары, подумаешь да и купишь свежий номер газеты или журнала, чтобы в троллейбусе не скучать.

Киоск «Союзпечати»

Мало того. Кто из нас на железнодорожном перроне в последнюю минуту перед погрузкой в вагон не заглядывал в киоск, чтобы приобрести чтиво в долгую поездку? Так же было и в аэропортах, и на автовокзалах. Многие вообще имели привычку ежедневно брать номер газеты в ближайшем киоске «Союзпечати», и это верно и правильно было, поскольку пункт 4 статьи 29 Конституции прямо так и говорит: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Нынче же мы просто-напросто лишены этого конституционного права иметь шаговый доступ к получению информации.

Конечно, меня можно уличить в некотором передергивании фактов, сказать, мол, ничего страшного, в мире правит Интернет, в нем можно получить моментально все, что интересует. Однако открою страшную тайну: не у каждого гражданина есть выход во Всемирную паутину! Да и вышеуказанный пункт Конституции убеждает, что Интернет – всего лишь один из законных способов получать информацию, но не единственный.

Мы все были свидетелями того, как мутировали знакомые нам с прежних времен киоски по продаже прессы. Ассортимент торговых точек менялся в соответствии с духом времени. Кроме печатной продукции и канцелярских принадлежностей стали появляться табачные изделия и сопутствующие товары, длинноногие куклы Барби и Кены, средства личной гигиены, пакетики с продуктами. Что-то со временем ушло, попав под запреты, что-то появилось, например, монеты и банкноты разных стран, фигурки и статуэтки. Впрочем, есть целая законодательная база, очерчивающая набор товаров, разрешенных к реализации в киосках. Понятное дело, «Союзпечати» нужно выживать в современных условиях, увы, продажей одной печатной продукции сыт не будешь. Но даже не в этом проблема. Вернее, не только в этом.

Сейчас редко можно увидеть киоски на остановках городского транспорта, такая же картина и в других местах скопления пассажиров. В

аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах изобилие торговых точек, предлагающих ходовой товар, в том числе и газетно-журнальный, но несколько однобокий что ли: либо глянец, либо сомнительного содержания и с кусачей ценой. Это понятно, предприниматель себе в убыток работать не станет, на прилавке то, что, называется, «пипл хавает». А вот свежую прессу в лучшем случае можно почитать либо на борту самолета, либо в купе поезда, если у владельцев компаний есть договор с тем или иным изданием.

Почему же в столь ходовых местах, как вокзалы, не присутствует «Союзпечать»? Ответ прост: выдавили, задрав арендную плату до непомерных высот. Почему же исчезают киоски с улиц городов? Так ведь новое веяние: освободить улицы от торговых точек, открыть перспективу, освободиться от некрасивого архитектурного прошлого. И ведь освобождается «Союзпечать» от старых построек, возводит новые в соответствии с эскизами, утвержденными муниципалитетами. Через какое-то время киоск вновь впадает в немилость и перестает существовать. Вообще. Ни в каком виде. Так, например, произошло в Ставрополе, в самом центре города, у гостиницы «Континент». Думалось тогда, умеют же, такую красоту построили, вписывается в архитектурный облик улицы Дзержинского. Ан нет. Не вписался киоск. Сдали в металлолом. Теперь там нет никакого киоска.

Есть и еще одна возможность избавиться от торговой точки, ею успешно пользуются в Ставрополе. Выписывают штраф (и не один) за несоответствие внешнего вида киоска утвержденному формату, причем совершенно не интересуясь, а было ли время переделать, перестроить, обновить киоск. Вот и получается, что руководству «Союзпечати» проще уничтожить торговую точку, чем каждый раз (бывало, и через день) оплачивать немалый штраф.

Только в краевой столице за последнее время горожане недосчитались десяти киосков, а край вошел в десятку регионов с самой плохой ситуацией по количеству жителей на одну торговую точку, что составило 9199 человек, тогда как норматив минимальной обеспеченности населения 5880 душ. Это утверждено даже не ведомственным приказом, а постановлением Правительства России.

Впрочем, выход всегда можно найти, нужно только шевелиться, обратиться в муниципалитет с просьбой о выделении альтернативных мест. Руководство ОАО «Союзпечать» так и делает, но в ответ получает мотивированные отказы. Справедливости ради стоит сказать, что иногда места предлагают, но не там, где есть определенный трафик, а, скажем, во внутридворовых территориях или в частном секторе. Интересно, да?! Но чаще все же отказывают вообще.

Кстати, одним из поводов отказа является не вполне законное требование, к примеру, властей Железноводска и Пятигорска сузить ассортимент предлагаемых товаров, ограничить только и исключительно печатной продукцией. Желание, конечно, похвальное, но не совсем верное, поскольку существует вполне себе документ Министерства связи и массовых коммуникаций России, где сказано однозначно, что ассортимент киоска должен состоять преимущественно (а не полностью!) из печатной продукции, а все остальное не должно превышать сорока процентов. В понятие «остального» входят канцелярские товары и принадлежности, предметы мелкой галантереи, детские игрушки и сувениры.

Можно долго говорить о проблемах, вздыхать, пенять, отчаиваться и снова говорить и говорить, и так без конца, а можно прислушаться к мнению генерального директора ОАО «Союзпечать» Валерии Краснокутской, которая озвучила его на встрече с главными редакторами краевых СМИ. Ничего нового Валерия Валерьевна не сказала, просто в сжатой форме изложила видение мер региональной поддержки распространения печатной продукции. Их немного, этих самых мер, но вполне хватает, чтобы на законных основаниях продолжилось существование искусственно созданной уходящей натуры – киосков «Союзпечати».

Кто бы только внимание обратил…