Еще недавно таунхаусы были диковинкой для рынка недвижимости Ставропольского края. Но в настоящее время — это один из немногих типов жилья, на который растет спрос. Примером могут быть таунхаусы в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя, которых построено и продано уже около тысячи.

Эксперты в области недвижимости назвали основные причины, по которым люди предпочитают покупать таунхаусы в «Гармонии».

Доступная цена. По стоимости таунхаус в «Гармонии» сопоставим с квартирой в спальном районе Ставрополя.

«Заходи и живи» в ипотеку. Строительная группа «Третий Рим» стала одним из первых застройщиков Ставропольского края, который предложил таунхаусы в формате «заходи и живи» – с чистовой отделкой, а по предзаказу и с мебелью. Таунхаусы с чистовой отделкой можно приобрести и в ипотеку. Ежемесячный платеж при этом будет сопоставим с арендой квартиры в Ставрополе.

Центральные коммуникации. К таунхаусам в «Гармонии» подведены все коммуникации, включая газ, электричество, подведены водоснабжение и центральную канализацию. При желании можно подключить скоростной Интернет.

Привлекательный район. Благоустроенные улицы, места отдыха, развивающаяся инфраструктура, безопасность привлекают в «Гармонию» тысячи семей не только из Ставропольского края, но и других регионов России. Здесь регулярно проводятся массовые мероприятия, спортивные соревнования, творческие конкурсы и концерты. На территории района и в его окрестностях находятся немало достопримечательностей, в их числе Аллея ласточек, маковая поляна, пруды, базы отдыха и многое другое. Район прирастает не только жилыми кварталами, но и социальными объектами.

Хорошая экология. «Гармония», удаленная от промышленных предприятий, понравится поклонникам здорового образа жизни — здесь есть места для пробежек, пешеходных и велосипедных прогулок. На Аллее ласточек установлены антивандальные тренажеры и турники. К услугам жителей района фитнес-центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, детский бассейн.

Немаловажный факт для людей с повышенной метеочувствительностью – «Гармония» находится почти на 250 метров ниже многоэтажной застройки Юго-Западного района Ставрополя. Здесь чувствуется разница в температуре и в атмосферном давлении.

Совокупность вышеперечисленных факторов и обуславливает популярность таунхаусов в жилом районе «Гармония». Более подробную информацию о ценах и планировках таунхаусов можно получить на сайте застройщика, перейдя по ссылке tretyrim.ru.