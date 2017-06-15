‍Два человека погибли, четверо получили травмы при столкновении трех автомобилей в Минераловодском городском округе.

Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Авария произошла утром 16 июня на 320 километре федеральной трассы «Кавказ».

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края, по предварительным данным, водитель «КАМАЗа», обгоняя «Газель», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Форд» (фургон). Затем в «КАМАЗ» врезался автомобиль «Шкода».

В ДТП погибли водитель и пассажир «Форда», трое пассажиров с травмами доставлены в больницу. Пострадал и водитель «Шкоды». В МЧС края уточнили, что детей среди участников ДТП нет.

На месте аварии работают оперативные службы. Уточняются обстоятельства происшествия.