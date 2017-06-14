Фото: министерство экономического развития Ставрополья

Заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития СК Андрей Мурга встретился с резидентами региональных индустриальных парков в городе Ставрополе. Он побывал на площадках парков «Мастер», «Северо-Западный» и «Фармацевтика», обсудив с предпринимателями бизнес-планы и перспективы дальнейшего расширения производства, сообщили в ведомстве.

«Мы должны организовать активную работу не только по привлечению инвесторов на наши площадки, но и по дальнейшему их сопровождению муниципалитетами и профильными министерствами», – отметил по итогам встречи Андрей Мурга.