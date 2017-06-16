Больше полугода будет длиться благотворительный марафон на Ставрополье, стартовавший 1 июня.

Фото: пресс-служба министерства культуры СК

Жителям, нуждающимся в материальной помощи, будут направлены собранные средства. Помочь можно не только деньгами, но и участием в подготовке, освещении благотворительных мероприятий. Как организации, так и обычные граждане могут поучаствовать в этом марафоне.

Инициатива его проведения принадлежит Ставропольскому краевому отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и Благотворительной НКО «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края».

Перечислить средства можно на:

расчётный счёт 40703810100000000135, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, ИНН 2636002134, КПП 263601001 Ставропольского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в публичном акционерном обществе инвестиционно-коммерческом промышленно-строительном банке «Ставрополье»;

расчётный счёт 40703810160100000234, БИК 040702615, к/с 30101810907020000615, ИНН 2635211142, КПП 263501001 Благотворительной некоммерческой организации «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края» в Ставропольском отделении № 5230 публичного акционерного общества «Сбербанк» г.Ставрополь.