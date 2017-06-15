Доверие к судам – основополагающий момент в восприятии людьми общества как правового, демократического, опирающегося на законность и порядок. Необходимым же условием такого доверия является близость правосудия к населению, его доступность для граждан. Об этом рассказывает начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края Валерий БУДКО.

-Валерий Алексеевич, то, что мировые суды – наиболее приближенные к населению, аксиома. А что можно сказать об их востребованности?

– Как отметил на конференции судей края председатель Ставропольского краевого суда Е. Кузин, это первичное звено в судебной системе, максимально приближенное к людям. На его долю приходится 72 процента общего количества дел, рассмотренных судами региона. С момента создания, а это уже почти 16 лет работы, мировые судьи края приняли на себя огромный вал дел, доказав свою востребованность и состоятельность. Только за 2016 год ими рассмотрено 308 тысяч дел, из них 8 тысяч уголовных, 172 тысячи гражданских, 128 тысяч административных. Причем, замечу, из общего числа вынесенных решений обжаловано лишь 1,09 процента, отменено 0,1 процента. Это является наглядным свидетельством того, что большинство граждан считают судебные решения по их делам справедливыми. Если же говорить о нагрузке на судей… В 2016-м она возросла по сравнению с предыдущим годом на 10 процентов, на одного мирового судью в среднем приходится 236 дел в месяц. Этот больше, чем в среднем по России и СКФО.

– А остановить рост нагрузки возможно?

– В 2016 году принят краевой закон, преобразовавший границы ответственности мировых судей. За счет упразднения трех судебных участков в Пятигорске, Кисловодске и Красногвардейском районе созданы новые в Ставрополе, Михайловске и Степновском районе. В 15 городах и районах края скорректированы границы 61 судебного участка. Принятие закона позволило более равномерно распределить нагрузку. Вместе с тем в отдельных районах и городах края отмечается лавинообразный рост числа поступающих на рассмотрение дел. К примеру, в Октябрьском районе Ставрополя, Изобильненском и Петровском районах, в городе Георгиевске. Похоже, без дополнительных судебных участков с распределением подсудной территории проблему не решить.

Свою роль в снижении нагрузки на судей играет и рост правовой грамотности населения. Тем более что сотрудники аппаратов мировых судов еще на стадии приема документов разъясняют заявителям тонкости рассмотрения исков. Растет и количество мировых соглашений – в 2016 году только по гражданским делам их было 159. Кроме того, в 20 процентах случаев в ходе судебных разбирательств истцы отказались от требований, поняв возможность мирного разрешения конфликта до вынесения судебного решения.

– Не изменилась ли структура дел, рассматриваемых мировыми судами?

– На плечи мировых судей по-прежнему возложена базовая работа по отправлению правосудия, значимая для обеспечения дееспособности всей судебной системы. Это и рассмотрение дел об административных правонарушениях в области дорожного движения, и масса гражданских дел, в числе которых судебные приказы. Также появилась относительно новая категория дел – административные дела (с принципиальной разницей с делами об административных правонарушениях). Это лишний раз свидетельствует: структура кардинально не меняется даже с изъятием из подсудности мировых судей тех дел, доля которых ранее была достаточно велика.

– А значит, очень высоким остается уровень ответственности и мировых судей, и сотрудников аппаратов?

– Безусловно. И не случайно особое внимание уделяется росту профессионализма. Ежегодно проводим курсы повышения квалификации, подготовку вновь назначенных судей, формирование кадрового резерва как мировых судей, так и аппаратов, стажировку и обучение сотрудников с контролем уровня профессионализма. Особое внимание уделяется умению общаться с людьми. Важным подспорьем в работе мировых судей и их аппаратов являются подготовленные и изданные управлением методические пособия общего судопроизводства, а также по вопросам избирательного права. Принята новая редакция инструкции по судебному делопроизводству с учетом электронных форм документооборота…

– High-tech – это вообще «визитная карточка» мировой юстиции края?

– Знаковым событием для судейского сообщества и мировой юстиции стал IV Всероссийский съезд судей, поставивший задачу сделать правосудие еще более качественным, доступным и информационно открытым. Этому, в частности, должно способствовать создание надлежащих условий для развития электронного правосудия, обеспечения объективной фиксации хода судебных разбирательств путем введения его обязательной аудио- и видеозаписи. А отсюда и быстрое развитие информатизации как одного из главных направлений судебной реформы. Понимая всю важность доступности и открытости правосудия, управление во взаимодействии с правительством края, Ставропольским краевым судом занимается вопросами построения и внедрения современных информационных систем, что способствует сокращению сроков и повышению качества рассмотрения дел. На участках установлены специализированные программные комплексы по судопроизводству, работает интернет-портал мировых судей края (http://www.stavmirsud.ru), который содержит полную базу данных, включая информацию о движении дел и текстов судебных решений. Возможна подача документов мировому судье по электронной почте, формируется электронный архив. Сегодня мировые судьи могут подписывать документы электронно-цифровой подписью. На судебных участках Ставрополя в тестовом режиме разработана система видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, имеется возможность их загрузки в Интернет.