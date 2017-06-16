В 11:00 20 июня в Ставрополе в Центральном парке откроется летний читальный зал Лермонтовской библиотеки. Для детей состоится игровая программа «Под сень деревьев – и читай!»

Различные соревнования и мастер-классы развлекут участников: эрудит-ринг «23 шага», обучение квиллингу, лепке из пластилина, экологический турнир «Наш дом природа», конкурсы «Мыльный фейерверк» и т.д.

Читальный зал под открытым небом работает каждые вторник, четверг и воскресение с десяти до пяти, сообщают в Лермонтовской библиотеке.