Выставка «Красота природного материала» в ДНТ

В Ставропольском Доме народного творчества 20 июня в 11:00 состоится открытие выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Красота природного материала». Здесь представят изделия ручной работы из кожи, меха, глины, текстиля, растительных материалов, живопись и акварель.

Картины и изделия будут посвящены Году экологии. Для гостей ДНТ проведут различные мастер-классы: лепка из теста и глины, составление букетов, джутовая филигрань, роспись по дереву, вязание, вышивание и т.д.

Наслаждаться «Красотой природного материала» можно будет всё лето, вплоть до 8 сентября.