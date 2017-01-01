Крупнейшие игроки отечественного банковского рынка начиная с марта планомерно снижают ставки по ипотеке. Сейчас стартуют и традиционные летние акции. Под лидеров оперативно подстраиваются и остальные участники. Причем любопытно, что проценты для «первички» и «вторички» перестали разительно отличаться.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Самый полезный совет – все хорошенько продумать заранее

Возможно, вновь настало отличное время решиться на ипотечный кредит? Но чем лучше не пренебрегать при выборе подходящего вам варианта займа? На эти вопросы мы сегодня постараемся ответить в нашей финансовой рубрике.

Начну с жизненного примера. Есть знакомые, которые довели ситуацию до крайности: сейчас срочно ищут деньги, чтобы урегулировать взаимоотношения с банком, который за просроченные платежи грозит выселить из ипотечной квартиры. Средства нужны немалые, потому желающих и способных помочь им откровенно не много… Можно, конечно, популистски рассуждать о несправедливости жизни или завидных «аппетитах» кредитора, однако анализ подобных ситуаций все больше убеждает в мысли: большинство проблем возникает из-за легкомысленного подхода и даже безответственности самих заемщиков.

Согласитесь, реальность такова, что ипотека для очень многих остается чуть ли не единственным доступным вариантом приобрести квартиру и жить в ней сейчас, купить жилье впрок или вложиться. Плюсы перекрывают и возможные сложности при оформлении, и значительную переплату. Только вот подходить к ипотечному кредиту надо с умом и ответственностью. Итак, что советуют эксперты?

Прежде всего не кидаться на предложения банков лишь с мыслью «эту сумму как раз потяну». Чтобы новое жилье было в радость, а кредит не в тягость, ваш образ жизни не должен кардинально измениться. Да, семейный бюджет потребует корректировок, но они не должны быть резкими, круто ущемляющими интересы членов семьи. То есть платеж по ипотеке должен позволять вам покупать привычную еду, одежду и обувь, иногда ездить в отпуск. При этом, к примеру, придется отказаться от смены автомобиля каждые пять лет или проведения ремонта каждые три года. На самом деле это очень важный психологический момент, он позволяет словить нужный настрой и четко распределить ориентиры. Тогда как постоянное нервное напряжение лишь истощит силы.

Хотя не уйти и от более прагматичных вещей: нужно трезво прогнозировать реальные доходы, не особо надеясь на крупные премии или выгодные разовые заказы. Их в перспективе нескольких лет может не случиться, а от ежемесячных платежей никуда не уйти. Между тем потребности семьи за несколько лет точно поменяются: растут дети, появляются проблемы со здоровьем и т. д.

Из этого вытекает и следующий совет. Не стоит пренебрегать страхованием жизни. Оно, как известно, уже не входит в число обязательных требований при оформлении ипотечного займа, но однозначно это не тот пункт, на котором нужно экономить. Ведь вы берете многолетние обязательства: 15 – 20 лет – это почти треть взрослой осознанной жизни.

У кого из созаемщиков выше облагаемый налогом доход, у того больше должна быть доля жилой площади. При таком раскладе семья быстрее и в большем объеме получит налоговый вычет, а значит, солидную часть средств можно будет вернуть банку досрочно. Напомним, россияне, получающие «белую» зарплату и ежемесячно уплачивающие НДФЛ, могут рассчитывать на вычет как по стоимости жилья, так и по процентам, выплаченным по ипотечному кредиту.

Какими бы оптимистами вы ни были, подумать заранее, безусловно, стоит и о том, куда «отступать» в случае возникновения непредвиденных проблем. Запасной план должен вам давать ответы на вопросы, где вы будете жить и как действовать, случись вдруг что.

К слову, лучше сразу настраиваться на сотрудничество с банком и признаваться в проблемах при первых же тревожных звоночках. Банки часто идут навстречу ипотечным клиентам, ведь сохранить благонадежного заемщика на десяток лет выгоднее, чем получать в собственность и затем «пристраивать» его жилье.

Честно определив для себя все вышеуказанные моменты, можно реально переходить к сбору документов, необходимых для подачи заявки на кредит. Здесь опять обращусь к личному опыту. Сама живу с ипотекой – итоговое предпочтение было отдано программе Сбербанка, хотя мы с мужем детально анализировали имевшиеся на тот момент банковские предложения. Что сильно повлияло на выбор? Естественно, реально ощущаемая и просчитываемая выгода. В частности, очень привлекательное процентное решение для зарплатников (здесь, правда, есть еще один лайфхак: зарплатой банки считают именно зарплатные переводы). Плюсом шла скидка для молодой семьи – банк в этом плане ставит очень лояльные условия: на момент обращения за кредитом хотя бы один из супругов должен быть младше 35 лет.

Понравилась также новация: снижение ставки при условии оформления электронной регистрации сделки, что, поверьте, не только выгодно, но и крайне удобно. Таким образом, практически весь процесс покупки квартиры можно переложить на плечи банка и его партнеров – риэлторов и застройщиков. Этот факт позволяет избежать ошибок при оформлении документов и существенно сэкономить время.

Большую роль сыграл и подход Сбербанка к определению ставок для первичного и вторичного рынков. Нам хотелось обзавестись квартирой в кратчайшие сроки, избавив себя от затрат на срочный ремонт и рисков, связанных с нечистоплотностью застройщика. На процентах это слабо отразилось.

Кстати, не исключено, что это новый тренд, пришедший на смену прежней ценовой политике в условиях действия госпрограммы по субсидированию ипотеки, делающей ставку на первичку. Сейчас стало очевидным, что при почти одинаковых ставках по ипотеке лучше покупать готовую квартиру, даже если цена будет выше. Это, как уже было сказано, освобождает от опасности получить жилье с опозданием. К тому же качество вторичного жилья постепенно растет, поэтому есть шанс приобрести квартиру, не требующую капитальных вложений. Те, кто плотно интересовался вопросом, знают, что сейчас на вторичном рынке все больше готовых квартир во вчерашних новостройках, которые недавно были сданы. А для владельцев это было лишь выгодное вложение средств.

В общем, ориентируйтесь на свои потребности, трезво оценивайте возможности, остерегаясь больших рисков, и ищите. И тогда выгодное банковское предложение обязательно сойдется с подходящим вариантом жилья.