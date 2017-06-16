В Ставрополе сегодня много строящихся объектов, которые обещают украсить облик краевой столицы. Как обстроят дела на ключевых стройках? Проверил губернатор Владимир Владимиров в сопровождении главы города Андрея Джатдоева.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Многоуровневая парковка Ставропольского клинического перинатального центра, строительство которой началось в 2016 году, обещает решить проблему транспортного коллапса на ключевой развязке Ленина-Доваторцев в районе краевой больницы. Шестиярусный паркинг на 493 машиноместа планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Остались главным образом отделочные работы.

Глава края напомнил о необходимости тщательно продумать схемы движения на прилегающих участках, чтобы открытие парковки никоим образом не осложнило движения автомобилей в этой части города.

Идет ремонт дорожного покрытия на одной из главных магистралей Ставрополя – улице Доваторцев. Важно не забыть и об удобстве для пешеходов, напомнил В, Владимиров. Тротуары, которые будут проложены вдоль транспортной артерии должно быть удобными для горожан.

Еще один пусковой объект этого года – строящаяся в юго-западной части города школ на 1000 мест. Общая стоимость объекта свыше 780 миллионов рублей. Здесь будут актовый зал, столовая, 2 плавательных бассейна, 2 спортивных зала и зал хореографии. А еще спортивная зона с футбольным полем, площадки для практических занятий по биологии, а также участок для занятий начальных классов на открытом воздухе.

Правительство РФ в рамках федеральной программы планирует выделить Ставрополью 1,3 миллиарда рублей на строительство новых школ. Поэтому важно уже сегодня определиться с местом строительства еще одной школы в краевой столице. Возможно это будет 526-й квартал.

– Лучше, если новая школа одновременно будет совмещена с детским садом, – нацелил Владимир Владимиров.

Губернатор ознакомился с ходом строительства музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история». Инициатива создания таких центров в регионах страны принадлежит Президенту РФ Владимиру Путину. Это будет масштабное строение общей площадью 7,5 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся два крупных экспозиционных зала и актовый зал на 124 места. Первых посетителей музейно-выставочный комплекс примет уже осенью этого года.

Рядом с выставочным комплексом будет создана площадь и большой фонтанный комплекс.