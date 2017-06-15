Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Известный оружейник Фёдор Токарев Фото предоставлены пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова Начальник военно-спортивной базы ВПК «Русские витязи» Николай Жмайло провел для кадетов экскурс в историю

Занятия в день рождения известного отечественного оружейника Фёдора Токарева в пришкольном лагере «Патриот», что при Ставропольской кадетской школе имени генерала А. Ермолова, начались с экскурса в историю. С рассказом о малоизвестном молодежи изобретателе в кадетку пришел начальник военно-спортивной базы ВПК «Русские витязи» Николай Жмайло.

Он рассказал, что наш великий соотечественник известен не только как автор пистолета «ТТ» (Тульский, Токарева), но и как создатель автоматической винтовки, ручного пулемета, пистолета-пулемета, а также многих сугубо гражданских приборов, в частности, фотоаппаратов для панорамной съемки. Кадеты узнали, что этот скромный человек никогда не стремился к славе и известности, предпочитая, как можно больше времени уделять работе. Поэтому о Токареве сегодня знают меньше, чем о его изобретениях.

В заключении встречи Николай Жмайло передал школе серию DVD дисков с фильмами Российского военно-исторического общества о людях, прославивших Россию.