Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в село Краснокумское.

Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с жителями села Краснокумского. Фото: пресс-служба губернатора СК Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на встрече с жителями села Краснокумского.

Глава региона поехал разобраться в ситуации после звонка Президенту РФ по прямой линии жительницы этого села, в котором она сообщила об отсутствии выплат и превышении полномочий местной администрации.

Губернатор в течении двух с половиной часов обсуждал с сельчанами вопросы, касавшиеся ликвидаций последствий ЧС и денежных выплат.

В ходе встречи с самой героиней села, дозвонившейся Президенту РФ Валентиной Саковской, Владимир Владимиров выразил ей благодарность за то, что руководство страны проявляет внимание к проблемам края из-за наводнения.

К слову, Валентине уже поступила на счет денежная компенсация. Позже планируется выплатить компенсацию за утрату имущества и выделить государственный жилищный сертификат.