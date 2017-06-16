В Невинномысске прошла встреча генерального директора Корпорации развития Ставропольского края З. Абдурахимова и главы Невинномысска М. Миненкова с гендиректором «Фонда развития моногородов» И. Кривоговым.

Фото: пресс-служба Корпорации развития Ставропольского края Генеральный директор «Фонда развития моногородов» Илья Кривогов ( второй слева) посетил с рабочим визитом Невинномысск

Стороны обсудили реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие моногорода Невинномысска. Также участники разговора посетили несколько инвестплощадок. Среди них – OOO «Лиссант-Юг», ООО «Невинномысский радиаторный завод», ООО «Альп», ООО «Терминал» и ряд других.

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Ставропольского края, в ходе общения с руководителями предприятий И. Кривогов обсудил варианты поддержки компаний, которые диверсифицируют экономику моногорода. Во время визита также шла речь о необходимости создания железнодорожной ветки в региональном индустриальном парке «Невинномысск». Это позволит существенно увеличить транспортную доступность зоны опережающего развития. В итоге последующий приток новых инвестиций позволит создать в регпарке новые рабочие места.