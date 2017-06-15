В Рязани завершился заключительный этап Всероссийской студенческой олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся средних специальных образовательных учреждений медицинского профиля.

Дарья Ковяшникова

Ее организатором традиционно выступает Министерство образования и науки РФ. Наш край представляла победительница регионального этапа турнира – студентка Ставропольского базового медицинского колледжа по специальности «сестринское дело» Дарья Ковяшникова. Олимпиада включала знание иностранного языка, проверку теории с помощью тестирования, владение коммуникативными навыками в ходе общения с тяжелобольными и их родственниками. Конкурсантам необходимо было выполнить задания, касающиеся проведения различных медицинских процедур и манипуляций, в том числе реанимационного комплекса. За победу боролись более 40 студентов из разных регионов страны. В итоге удача улыбнулась представительнице Ставрополья Дарье Ковяшниковой. В номинации «За лучшее владение навыками базовой легочной реанимации» она получила наивысший результат, заняв I место. Студент этого же колледжа Рамез Юнес защищал честь Ставрополья на другой площадке Всероссийской студенческой олимпиады, финал которой состоялся в Омске. Жюри высоко оценило его работу по ортопедической стоматологии, назвав одной из лучших. Всего в этом турнире приняли участие будущие медики более чем из 30 регионов страны.