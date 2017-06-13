16 июня на прогулочной территории и в фойе гостиницы «Солнечная» (Ессентуки) открылась выставка фоторабот пятигорчанина Алексея Забабурина «Цвет и тень».

Фото: Алексей Забабурин Фото: Алексей Забабурин

У посетителей есть возможность лично познакомиться и пообщаться с фотохудожником, принять участие в краткой творческой беседе «Мили дружбы», которую организаторы проводят со студентами-иностранцами Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Волгоградского государственного медицинского университета. На выставке можно не только посмотреть разнообразные фотоработы, но и узнать, в чем разница между съемкой с высоты птичьего полета и с воздушного шара, задать любые вопросы Алексею Забабурину.

Кроме него в открытии выставки принимают участие социальные предприниматели ООО «Технологии успеха», выполнившие обрамления выставочных материалов в редкой технике деревообработки «опаленное дерево».

Выставка «Цвет и тень» работает ежедневно до 10 июля. Вход бесплатный.

Справка: Алексей Забабурин родился в 1973 году в Москве. Окончил с отличием Пятигорский государственный лингвистический университет по специальности преподаватель английского, русского и литературы. Закончил факультет дополнительного профессионального образования по специальности журналистика. Кандидат филологических наук. Член Союза журналистов РФ.

Работал корреспондентом и фотокорреспондентом в различных российских и зарубежных печатных и онлайн изданиях. Его фотоработы публиковали ТАСС-Северный Кавказ, журналы «Мужской характер» и «Открывающий мир», газеты «Кавказская здравница», «Пятигорский городовой», сетевые ресурсы kmvtoday, stavtoday и др.

С 2009 года профессионально занимается фотографией, работает с пейзажем, репортажем, фотоисториями.