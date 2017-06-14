Фото пресс-службы ПАСС СК Река Кума

План противопаводковых мероприятий в бассейнах рек, протекающих на территории региона, разработали специалисты минприроды Ставропольского края совместно с Западно-Каспийским и Кубанским бассейновыми управлениями. Его главная задача – увеличить пропускною способность рек в случае возможного паводка. Общую стоимость работ оценили в 6,369 миллиардов рублей. Предполагается, что финансирование будет осуществляться из федеральных источников, уточнили в минприроде края.

Перечень включает расчистку русел рек Кума, Калаус, Подкумок и других, строительство устьевого водохранилища на реке Мокрый Карамык, проведение берегоукрепительных и противооползневых работ в населенных пунктах. На данный момент он находится на стадии согласования с федеральными ведомствами. Однако план не окончательный. В минприроде ждут предложений от органов местного самоуправления и обещают их рассмотреть на заседаниях экспертного совета. Ознакомиться с предполагаемыми противопаводковыми мероприятиями можно на официальном сайте минприроды Ставрополья.