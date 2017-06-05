Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников провел личный прием граждан в Благодарненском районе. Были подняты темы передачи в аренду имущественных паев, продажи земельных участков, сообщили в пресс-службе ведомства. Владимир Ситников заверил селян, что в случае необходимости готов в ручном режиме решать возникающие серьезные вопросы.

В этот же день агроминистр посетил ряд сельхозпредприятий района и провел предуборочное совещание. 627 комбайнов выйдут на жатву. Предстоит убрать более 110 тысяч га зерновых колосовых и зернобобовых культур. Министр акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности использования пашни, включения в севооборот альтернативных культур, а также активизацию работы с К(Ф)Х по их участию в целевых программах. Слаженное взаимодействие всех служб района позволит качественно справиться с этой работой, прозвучало на встрече.