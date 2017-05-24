Корпоративный филиал ВТБ в СКФО одобрил кредитный лимит в размере 110 млн рублей, в рамках которого на текущий момент предоставил финансирование в размере 68 млн рублей сроком до 5 лет сельскохозяйственному предприятию Ставрополья — ЗАО «Прасковея».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Кредитные средства компания направила на финансирование текущей деятельности и приобретение зерноуборочных комбайнов.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Банк ВТБ продолжает развивать сотрудничество с предприятиями АПК округа, финансируя не только важные проекты крупных агрохолдингов региона, но и сельскохозяйственные компании сегмента среднего бизнеса, которые активно инвестируют собственные средства, а также кредитные ресурсы в развитие производства. К ним, бесспорно, относится предприятие Буденновского района Ставропольского края — «Прасковея».

Геннадий Абонеев, генеральный директор ЗАО «Прасковея», отметил: «Инвестиционный кредит, предоставленный банком ВТБ, направлен на приобретение десяти современных зерноуборочных комбайнов отечественного производства. Это позволит предприятию более эффективно и в оптимальные сроки провести зерноуборочную кампанию собственными силами без привлечения дополнительных мощностей на сезонные работы со стороны».

Для справки: ЗАО «Прасковея» – это многоотраслевое предприятие, деятельность которого представляет собой производство и реализацию сельхозпродукции, где ведущей отраслью является зернопроизводство. Кроме того, сохраняя целостность и специализацию, в хозяйстве развивается переработка собственной продукции, что позволяет извлекать прибыль в интересах работающих в хозяйстве, удовлетворять собственные внутрихозяйственные потребности, создавать льготы для работников хозяйства.