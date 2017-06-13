Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района Фото: архив администрации Александровского района

14 июня в рамках празднования 240-й годовщины со дня основания Крепости Св .Георгия, как одной из 10 крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии, прошла рабочая встреча заместителя главы администрации Александровского района Владимира Мацкевича с членами поисково-исторической экспедиции пилотного молодежного проекта «10 крепостей». В составе экспедиции – активисты поисковых отрядов, волонтеры, члены поисковых клубов, все они посетили окрестности Села Александровского – скалы Дракон, Слоны, Бегемот, Черепаха, Лягушка и Свято-Троицкий источник.