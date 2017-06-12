В туриаде приняли участие девять команд предприятий и учреждений города химиков. Три дня вместили в себя множество конкурсов. «Визитная карточка», маршрут выживания, полоса препятствий, соревнования по лазертагу, волейболу, футболу, перетягиванию каната – эти и другие этапы успешно прошли все ребята.
По давней традиции молодежь Невинномысска в один из дней слета приняла участие в возложении цветов и венков к мемориалу «Защитникам перевалов Кавказа». Здесь участников туриады приветствовал глава Невинномысска М. Миненков.
По итогам «Вахты памяти-2017» победу одержала команда «Факел» (ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»).