В поселке Архыз (Карачаево-Черкесия) прошел слёт работающей молодёжи Невинномысска «Вахта Памяти-2017».

Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Слёт работающей молодёжи Невинномысска «Вахта Памяти-2017» в Архызе Фото: пресс-служба администрации Невинномысска Возложение цветов и венков к мемориалу «Защитникам перевалов Кавказа» в Архызе

В туриаде приняли участие девять команд предприятий и учреждений города химиков. Три дня вместили в себя множество конкурсов. «Визитная карточка», маршрут выживания, полоса препятствий, соревнования по лазертагу, волейболу, футболу, перетягиванию каната – эти и другие этапы успешно прошли все ребята.

По давней традиции молодежь Невинномысска в один из дней слета приняла участие в возложении цветов и венков к мемориалу «Защитникам перевалов Кавказа». Здесь участников туриады приветствовал глава Невинномысска М. Миненков.

По итогам «Вахты памяти-2017» победу одержала команда «Факел» (ООО «Невинномысск-Ремстройсервис»).