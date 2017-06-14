Ежегодно 14 июня в Буденновске проходит День памяти и скорби.

Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

22 года назад боевики атаковали районный отдел внутренних дел и захватили районную больницу, где шесть суток удерживали заложников. В дни трагедии в Буденновске погибли 147 человек, 18 из них – сотрудники милиции, около 500 граждан были ранены.

Траурный митинг в Буденновске по традиции прошел у здания районного отдела внутренних дел и в Сквере Памяти. В нем приняли участие более 500 человек, в том числе руководители Главного управления МВД по Ставропольскому краю, сообщила пресс-служба ведомства, представители администрации города, родственники погибших и очевидцы тех событий. Состоялись богослужения в память о погибших, в часовне святого великомученика Георгия Победоносца прошла панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел. По окончании траурных мероприятий были возложены цветы и венки к мемориалу, прозвучал оружейный залп.