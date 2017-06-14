В Москве, на Волгоградском проспекте, открылась ярмарка ставропольских продтоваров. Десять ведущих предприятий продовольственной индустрии региона представили широкий ассортимент продукции: колбасы и мясные деликатесы, молочную продукцию и кондитерские изделия, муку, крупы, макароны, растительное масло, овощи, фрукты и мед, рассказали в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Ставропольская ярмарка развернута в рамках договора о сотрудничестве с департаментом торговли Правительства столицы.